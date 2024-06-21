İspanya'dan zeytinyağı kararı: KDV sıfırlanacak

İspanya'da hükümet temel gıda ürünlerinde KDV'siz satışlara 1 Temmuz'dan itibaren zeytinyağını da ilave edecek.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, küresel krizin etkisiyle gıda fiyatlarındaki artışlara karşı 1 Ocak 2023'ten bu yana uyguladığı temel gıda ürünlerinde KDV'siz satışlara 1 Temmuz'dan itibaren zeytinyağını da ilave edecek.

Başbakanlık kaynaklarına göre, İspanyol basınında yer alan haberlerde, İspanya'da son 1,5 yıldır ekmek, yumurta, meyve veya sebze gibi temel ihtiyaç ürünü olarak kabul edilen gıdalardan KDV alınmaması uygulaması, 1 Temmuz'dan itibaren zeytinyağı için de geçerli olacak.

Hükümet, 2023 yılı başında aldığı kararda normal şartlarda yüzde 10 olan zeytinyağından alınan KDV oranını yüzde 5'e indirmişti.

Bakanlar Kurulunun 25 Haziran'da alacağı karar sonrasında 1 Temmuz'dan itibaren KDV oranı sıfırlanacak zeytinyağının artık temel gıda ürünü olarak tanımlanmasından dolayı bu uygulama kalktıktan sonra da yüzde 4 KDV oranına geçileceği belirtildi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre, Ocak 2021'den bu yana yüzde 204,8'lik fiyat artışı kaydedilen zeytinyağı normal şartlarda litresi ortalama 10-12 euroya satılıyor.

İSPANYA'DA ENFLASYON

Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda 30 Haziran'da sona ermesi gereken temel gıda ürünlerinden KDV alınmaması uygulamasının uzatılacağını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Avrupa ve tüm dünyada başlayan yüksek enflasyona karşı yurttaşlarının alım gücünü artırmak için dönemsel vergi indirimleri yapan İspanya hükümetinin aldığı bu kararların kamu kasasına maliyeti 2023 yılında 1,6 milyar euroyu aşmıştı.

INE, İspanya'da mayıs ayı enflasyonunu yüzde 3,6 olarak açıklarken, 2024 yıl sonu enflasyonu hükümete göre yüzde 2,2, Merkez Bankası'na göre ise yüzde 2,7 olarak öngörülüyor.