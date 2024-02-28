İspanya Dışişleri Bakanı Albares: "Elbette ki Ukrayna'da İspanyol askeri olmayacak"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği "Ukrayna'ya asker gönderilmesi" olasılığına karşı çıktı.

Albares, İspanya Meclisi'nde "hükümete sorular" oturumunda yaptığı konuşmada, "Elbette ki Ukrayna'da İspanyol askeri olmayacak. Çünkü barışı istiyoruz. İspanya Hükümeti, Gazze'de de Ukrayna'da da aynı şeyi istiyor. Barış ve uluslararası haklara saygı." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı ayrıca, "7 Ekim'den bu yana İspanya'nın İsrail'e silah ihracatında hiçbir yeni lisans vermediğini" vurguladı.