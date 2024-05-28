İspanya, Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, Filistin devletini resmi olarak tanıdı. Basın toplantısı düzenleyen İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, barış ve adalet vurgusu yaptı.

İspanya, 1967 sınırlarını kapsayacak şekilde Filistin devletini resmi olarak tanıdı.

Başkent Madrid’de bulunan Moncloa Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyen İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız. Filistin devleti, başkenti doğu Kudüs olan ve Batı Şeria ve Gazze’ye koridor ile bağlanmalıdır ve Filistin Ulusal Yönetiminin meşru hükümeti atında birleşmelidir” açıklamasını yaptı.

"KARARIMIZ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN"

Bu kararlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Sánchez, 'barış ve adalet' vurgusu yaparken iki devletli çözüme odaklanacaklarını belirti:

"Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.

Filistin devletinin tanınması sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda hepimizin amacı barışı tesis etmek. Barışa giden tek yol, İsrail devleti ile birlikte yaşayan Filistin devletinin kurulmasıdır.”

İSRAİL İLE İLİŞKİ VURGUSU

Sanchez ayrıca, İspanya’nın Filistin’i tanımasının, 'dost bir ülke' olarak gördüğü ve 'mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek' istediği İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İspanya'da Meclis, Kasım 2014'te Filistin devletinin tanınması yönünde karar almıştı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN BM ÜYESİ SAYISI 145 OLACAK

Norveç ve İrlanda da daha önce yaptıkları açıklamalarla 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuşlardı.

Böylece Filistin devletini tanıyan BM üyesi ülke sayısı 145'e yükselecek.

Filistin'i tanıyan ilk Batı Avrupa ülkesi İzlanda, AB ülkesi ise İsveç olmuştu.