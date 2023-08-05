İspanya-Fransa sınırında orman yangını

İspanya’nın Fransa sınırındaki Girona şehrinde çıkan orman yangınında 435 hektarlık alan küle dönerken 2 bin 500 hektarlık alanın tehdit altında olduğu belirtildi.

İspanya’nın Fransa sınırındaki Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona şehrinde orman yangını çıktı. Portbou kasabasında dün gece çıkan yangında 435 hektarlık alan küle dönerken Katalonya bölgesinden itfaiyeciler, 2 bin 500 hektarlık alanın tehdit altında olduğunu ve bölgeden 135 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Katalan Bölgesel Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yangının sürdüğü ve görevlilerin önceliğinin yangının Girona şehrindeki turizm beldesi Llanca’ya ulaşmasını önlemek olduğu belirtildi. Katalan Sivil Koruma yetkilileri, yaklaşık 4 bin evin elektriğinin kesildiğini, Portbou ve Figueres kasabaları arasındaki demir yolu trafiğinin askıya alındığını ve Portbou ile Fransa’ya giden ana yolların kapatıldığını duyurdu. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarının bugün helikopterlerin keşif uçuşunun ardından başladığı ve yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İspanya’da geçen yıl Avrupa için rekor sayı olarak görülen yaklaşık 500 yangın çıkmış, 300 bin hektar alan küle dönmüştü. Bu yıl ise bugüne kadar yaklaşık 70 bin hektarlık alan yok oldu.