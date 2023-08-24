İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales’in yarın istifa edeceği iddia edildi

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales’in FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso’yu zorla öptüğü gerekçesiyle patlak veren skandalın ardından yarın görevinden istifa edeceği iddia edildi.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) hakkında soruşturma başlattığı İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınında yer alan haberlerde, Rubiales’in FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçındaki uygunsuz hareketleri sonrası gelen tepkilerin ardından yarın görevinden istifa edeceği iddia edildi. Haberlerde, Rubiales’in yerine geçecek isimler arasında Extremadura Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Rocha ve Endülüs Futbol Federasyonu Başkanı Pablo Lozano olduğu ifade edildi.

Rubiales, Avustralya’nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı’nda 20 Ağustos’ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında Jenni Hermoso’yu zorla öpmüş, siyasilerinde aralarında bulunduğu çok sayıda kişi istifasını istemişti. Tepkiler arttıkça başlangıçta kendisini eleştirenleri "aptallar" olarak nitelendiren Rubiales, geçtiğimiz pazartesi günü geç saatlerde özür videosu yayınlamıştı.

İspanya’nın birçok alt lig kulübünde forma giyen Rubiales, futbol kariyerini 2009 yılında İskoçya’da Hamilton Academical’de tamamlamasını ardından 2010’da İspanyol Futbolcular Birliği’nin (AFE) Başkanı seçilmişti. Rubiales, 2018’de ise RFEF Başkanı olarak göreve gelmişti.