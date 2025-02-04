İspanya hükümetinden 'haftalık çalışma süresini 37,5 saate indirme' kararı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, haftalık çalışma süresini 40'tan 37,5 saate indirme kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek onaylanması için Meclise gönderilen haftalık çalışma saatinin 37,5'e indirilmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışma saatlerinin düşürülmesi ülkemizin modernleştirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

İspanya'da İşverenler Konfederasyonu'nun (CEOE) karşı çıkmasına rağmen işçi sendikaları ile varılan anlaşma sonrası açıklanan haftalık çalışma saatindeki indirimin, İspanyol toplumunun yaşam kalitesini iyileştireceğini ve emekçilere umut vereceğini savunan Diaz, "Tarihi bir değişiklik" değerlendirmesini yaptı.

"ÇALIŞMAK İÇİN YAŞAMIYORUZ"

Diaz, 11 aylık müzakerenin ardından sosyal diyaloğun bir meyvesi olarak bu kararın çıktığını vurgulayarak, haftalık çalışma saatinin düşürülmesiyle çalışmanın kontrol altına alınıp, iyileştirileceğini ve üretkenliğin artacağını söyledi.

Çalışma saatlerinin dışında fazladan çalışmak ya da fazla mesai ücreti almadan çalışmanın önlenmesi için kontrollerin artırılacağını aktaran Diaz, "Çalışmak için yaşamıyoruz, yaşamak için çalışıyoruz. Önemli olan profesyonel bir faaliyette geçirdiğimiz zaman değil, hayatımızdır. Bu değişim daha iyi yaşamak, daha az çalışmak ve daha üretken olmakla ilgilidir" diye konuştu.

UYMAYANA PARA CEZASI VAR

İspanya'da son 40 yılda ilk kez haftalık çalışma saatinde indirime gidilirken, bunun Mecliste kabul edilip yürürlüğe girmesi halinde günde yarım saat daha az çalışacak İspanyolların maaşlarına herhangi bir etkisi olmayacak.

Haftalık çalışma saatlerindeki indirime uymayan şirketlere işçi başına 10 bin avroya kadar para cezası kesecek olan hükümet, "sağlıklı ve verimli çalışma ortamı" hedefiyle son iki yıldır haftalık çalışma gününü 4'e indirmeyi amaçlayan girişimler ve pilot projeler yürütüyor.

Bakanlar Kurulunda kabul edilen taslak kararın Mecliste kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesinin, azınlık koalisyon hükümetinin dışarıdan destek aldığı siyasi partilerle yapacağı müzakerelerden dolayı yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği'ndeki istatistiklerde diğer ülkelere bakıldığında haftalık çalışma saatinin Almanya'da 34, Fransa ve İtalya'da 36 olduğu görülüyor.