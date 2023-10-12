İspanya İsrail'den 429 kişiyi tahliye etti

İspanya, İsrail'de bulunan ve ülkeden ayrılmak için kendilerine başvuran 429 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

İspanya Savunma Bakanlığının X'te yaptığı paylaşıma göre, dün Tel Aviv'e gönderilen 2 uçakla tahliye edilen 429 kişi Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri hava üssüne ulaştı.

Tahliyesi gerçekleştirilenlerin 334'ünün İspanyol, 41'inin Latin Amerikalı, 22'sinin Avrupa ülkelerinin, 32'sinin de diğer ülke vatandaşı olduğu bilgisi verildi.