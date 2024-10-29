İspanya, İsrailli firmadan mühimmat alımına dair yaklaşık 6,5 milyon euroluk anlaşmayı iptal etti

İspanya, İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi iptal etti.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Guardia Civil kolluk kuvveti için yaklaşık 6,5 milyon euro karşılığında İsrailli Guardian LTD Israel’den alacağı 15 milyondan fazla 9 mm mermiye ilişkin anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı. İspanya, İsrail’e silah satmama taahhüdünü alımları da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İspanyol hükümeti, Gazze topraklarında silahlı çatışmanın başlamasından bu yana İsrail devletine silah satmama taahhüdünü sürdürmektedir. Bu durumda söz konusu olan bir mühimmat alımı olsa da, İçişleri Bakanlığı satın alma işleminin iptali için idari prosedürü başlattı” denildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, ayrıca söz konusu İsrailli şirketlerin de bekleyen ihalelerden dışlanacağını söyledi.