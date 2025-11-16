İspanya kusursuz performansını neye borçlu?

Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda tarihinin en iyi eleme performansını sergiliyor ama hâlâ lider değil. Çünkü bölüm sonu canavarı grubunda. Şu ana kadar elemelerde 19 gol atıp hiç gol yemeden ilerleyen İspanya, sadece E Grubu’nda değil, tüm kıtanın spor sayfalarında gündem oldu.

İngiltere’den Almanya’ya, Fransa’dan İtalya’ya kadar pek çok ülkede yapılan analizlerde uzun zamandır bu kadar istikrarlı bir İspanya izlenmediği değerlendirmesi öne çıktı.

Elemelere Bulgaristan galibiyetiyle başlayan, Konya’da Türkiye’yi 6-0’la geçen, Gürcistan maçlarını rahat kontrollü oyunla domine eden İspanya, 5 maç sonunda liderliğini sürdürürken Avrupa basını bu performansı “Teknik, taktik ve fizik bütünlüğüyle komple bir milli takım” şeklinde yorumladı.

İNGİLİZ BASINI: RAKİBİ BOĞAN TAKIM

BBC Sport ve The Guardian, İspanya’nın özellikle Konya’daki 6-0’lık Türkiye galibiyetini “son yılların en kapsamlı milli takım performanslarından biri” olarak niteledi. İngiliz yorumculara göre takımın başarısının temelinde:

• Önde sürekli baskı,

• Top kaybı sonrası yüksek hızda karşı pres,

• Pedri-Merino ikilisinin merkez kontrolü gibi modern oyunun tüm bloklarını kusursuz uygulaması var.

The Guardian yorumunda şu ifadeye yer verildi: “İspanya topu kaybediyor ama oyunu kaybetmiyor. Rakibin nefes aldığı alanı bile belirliyorlar.”

FRANCE FOOTBALL: “EURO 2024 BİTTİ, İSPANYA’NIN RİTMİ BİTMEDİ”

Fransız spor dergisi France Football, İspanya’nın elemelerdeki dominasyonunu “Turnuva sonrası bitmeyen form” olarak tanımladı. Derginin analizinde, takımın Euro 2024 kadrosunun iskeletini korumasına dikkat çekildi:

• Merino’nun skor katkısı,

• Oyarzabal’ın hem oyun kurucu hem bitirici rolü,

• Savunmanın hatadan uzak çizgisi performansın temel bileşenleri olarak gösterildi.

Fransız yorumunda ayrıca şu vurgu yapıldı: “Fransa, Almanya ve İngiltere istikrar ararken İspanya aynı oyunu güçlendirerek sahneye döndü.”

KİCKER: AVRUPA’YI SALLIYOR

Alman Kicker dergisi ise takımın temposunu Real Sociedad omurgasına bağlayan analizler yayımladı. Merkezde Zubimendi–Merino, ileride Oyarzabal üçlüsünün “kulüp takımı uyumu” yarattığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “İspanya milli takımı, kulüp ritmiyle oynayan nadir ulusal ekiplerden biri. Otomatikleşmiş oyun mekanizması rakipleri çaresiz bırakıyor.”

LA GAZZETTA DELLO SPORT: OYUNLA EZİYORLAR

İtalya’nın önde gelen spor gazetesi Gazzetta dello Sport, İspanya’nın elemelerdeki 19-0’lık serisini “sadece skor üstünlüğü değil, oyun ezici” sözleriyle değerlendirdi. Gazeteye göre bu yeni İspanya, tiki-taka mirasını koruyor ama oyunu ileri pres ve fizik tempo ile birleştiriyor. Ceza sahasında hücumcular kadar orta sahayı da tehdit unsuru haline getiriyor.

Gazzetta’nın öne çıkan yorumu şöyle: “Bu takım, topa sahip olmayı gösteriş değil sonuç üretme aracına dönüştürdü.”