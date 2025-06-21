İspanya lideri NATO’nun yüzde 5 planını reddetti

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Avrupa’da silahlanma hızlanırken İspanya Başbakan Pedro Sánchez, NATO’’nun savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma teklifine karşı çıktı.

Bu hedefin İspanya’nın sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını belirten Sánchez, “yalnızca mantıksız değil, aynı zamanda ters etki yaratacak nitelikte” olduğunu söyledi.

Sánchez, önümüzdeki hafta Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde bir gerilim yaratmak istemediğini ifade etti. Ancak hedefin zorunlu olmaktan çıkarılması ya da İspanya’ya bu yükümlülükten muafiyet tanınması gerektiğini savunan İspanya Başbakanı, daha esnek bir yaklaşım talep etti.

Sánchez, hükümetlerin bu tür fedakârlıkları yapıp yapmama konusunda karar verme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, “Egemen bir müttefik olarak biz, bu fedakârlığı yapmamayı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.