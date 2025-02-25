İspanya Ligi'nde İsrail'e protesto

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga), Filistin topraklarını işgali, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları dolayısıyla İsrail devletine karşı gösteriler devam etti.

LaLiga'nın 24. haftasında 15 Şubat'ta oynanan Osasuna-Real Madrid maçında Osasunalı taraftarların açtığı "İsrail'e kırmızı kart göster" pankartı, ligin 25. haftasında oynanan 22 Şubat'taki Alaves-Espanyol ve 24 Şubat'taki Sevilla-Mallorca maçlarında da tekrarlandı.

Alaves'in sahası olan Mendizorroza Stadı'nda oynanan ve konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesi Alavesli taraftarlar, yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla soykırımcı İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu.

Benzer bir şekilde Sevilla ile Mallorca'nın 1-1 berabere kaldığı maçın oynandığı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda da taraftar grubu "İsrail'e kırmızı kart göster" yazılı pankart ve Filistin bayrağı açtı.

Taraftarlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail takımlarının tüm uluslararası sportif müsabakaların dışında bırakılmasını istedi.

İspanya'daki stadyumlarda yaşanan İsrail'e yönelik protestolar, uzun zamandır dünya genelinde birçok ülkede görülüyor.

CELTİC TARAFTARLARININ ÇAĞRISI ETKİLİ OLDU

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağlamıştı.