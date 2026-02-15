İspanya, Marco Asensio'nun performansını konuşuyor

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken karşılaşmanın öne çıkan ismi Marco Asensio oldu. İspanyol futbolcu, bir gol ve bir asistlik performansıyla galibiyette belirleyici rol oynadı.

Asensio’nun Trabzonspor karşısındaki etkili oyunu, İspanya basınında da geniş yer buldu. Özellikle maçın kırılma anlarında sahneye çıkan tecrübeli oyuncunun hem skor katkısı hem de gol sonrası yaptığı sevinç dikkat çekti.

MARCA: TARİHE GEÇEBİLİR

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, Fenerbahçe’nin uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine vurgu yaparak Asensio’nun bu süreçteki rolünü ön plana çıkardı.

Haberde, Asensio’nun Trabzonspor maçındaki gol ve asistinin geri dönüşte kilit öneme sahip olduğu belirtilirken, bu sezon toplamda 18 gole doğrudan katkı verdiği hatırlatıldı. Gazete, Fenerbahçe’nin sezonu şampiyonlukla tamamlaması halinde İspanyol oyuncunun kulüp tarihine geçebileceği yorumunu yaptı.

AS: MİLLİ TAKIM İÇİN BİR SEÇENEK

AS ise Asensio’nun golden sonra yaptığı ve İspanyol kültürüne özgü bir gönderme taşıyan sevinci ön plana çıkardı. Gazete, bu hareketin Türkiye’de ve İspanya’da dikkat çektiğini belirterek, Asensio’nun saha içindeki performansının yanı sıra karakteristik tarzıyla da öne çıktığını yazdı.

Bir diğer İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo, Asensio’nun form durumunu İspanya Milli Takımı perspektifinden değerlendirdi. Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’de istikrarlı bir sezon geçirdiği ve bu performansın, 2026 Dünya Kupası yılı yaklaşırken milli takım için yeniden bir seçenek olabileceği ifade edildi.

"ÖNEMLİ PAY SAHİBİ"

Latin Amerika merkezli Infobae ise Asensio’nun Trabzonspor maçındaki katkısının, Fenerbahçe’nin yükselişini sürdürmesinde önemli pay sahibi olduğunu vurguladı.

Haberde, İspanyol futbolcunun attığı golle galibiyeti getirdiği ve şampiyonluk yarışında Galatasaray ile farkın kapanmasına katkı sağladığı belirtildi.

Trabzonspor deplasmanında sergilediği performansla haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Marco Asensio, hem Türkiye’de hem de İspanya’da Fenerbahçe’nin sezon içindeki kilit oyuncularından biri olarak gösteriliyor.