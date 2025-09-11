İspanya, Netanyahu'nun suçlamalarının "asılsız" olduğunu açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e karşı açıkladığı 9 maddelik yaptırımla ilgili ifadelerinde "Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu İsrail'i durdurmayı denemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor." demesi İsrail hükümetinde rahatsızlık uyandırdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu ifadelerden dolayı İspanya'yı "İsrail'e karşı soykırımla tehdit etmekle" suçladı.

Suçlamanın "asılsız" olduğunu bildiren İspanya Dışişleri Bakanlığı ise "İspanyol halkı, İsrail halkının ve Filistin halkının dostudur.” açıklamasında bulunarak 7 Ekim saldırısını kınadığını ve ilk günden itibaren tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını talep ettiğini anımsattı.

İspanya hükümetinin, Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın antisemitizm tanımını benimseme kararı aldığı ve 2023 yılında Antisemitizme Karşı İlk Ulusal Plan'ı onayladığı hatırlatılan açıklamada, "İspanya, her türlü antisemitizmi, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını veya hoşgörüsüzlüğü reddetmekte ve son yıllarda kendileri için özel yasalar çıkarılarak 72 bin Sefaradı vatandaş olarak kabul etmiştir." denildi.

İspanya'nın barışa giden tek yol olarak iki devletli çözümü savunduğu vurgulanan açıklamada, "Aynı kararlılıkla, Gazze'de bitmek bilmeyen şiddetin, sivil halka yönelik sürekli saldırıların derhal sona erdirilmesini, İsrail hükümeti tarafından engellenen tüm insani yardımların derhal ülkeye ulaştırılmasını ve Filistin halkının en temel insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanya hükümeti, Gazze'deki soykırımı önlemek için girişimlerine devam edeceğinin altını çizerek, "İspanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından birçok İsrailli lidere karşı işlenen insanlığa karşı suçların soruşturulması ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme kapsamında İsrail Devletine karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda yürütülen yargılamayla ilgili olarak, 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların açıklığa kavuşturulması için uluslararası mahkemelerin çalışmalarını desteklemeye devam edecektir." mesajını verdi.