İspanya'nın 40'tan fazla noktasında Filistin'e destek eylemi: "Soykırımı durdurun"

İspanya'nın Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentinde, Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlara çıkan İspanyalılar, İsrail'i kınadı.

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla İspanya'nın 40'tan fazla kentinde gösteriler düzenlendi. Başkent Madrid ve Barselona gösterilerin en kalabalık olduğu yerler oldu.

"Soykırımı durdurun", "İsrail'e tam kapsamlı silah ambargosu" pankartları ile yürüyen İspanyalılar, "Özgür Filistin", "Katil İsrail" sloganları attı.

"SOYKIRIM DEVAM EDİYOR"

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları tarafından okunan manifestoda, "Filistin'de 78 yıldır devam eden İsrail sömürgeciliğini, askeri işgalini, apartheid'ını ve etnik temizliğini kınıyoruz. İlan edilen ateşkes şiddeti sona erdirmiyor. İsrail, anlaşmaları sistematik olarak ihlal ederek bu süre zarfında 300'den fazla Filistinliyi öldürdü ve temel insani yardımların girişini engelledi. Soykırım devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Manifestoda, tüm hükümetlere "İsrail ile diplomatik, ekonomik, sportif, kültürel, akademik tüm ilişkileri kesme" ve "İsrail'e karşı uluslararası yaptırımlar uygulanması, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki hukuki iddiaların desteklenmesi" çağrısı yapıldı.

Gösterilere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sol partilerin temsilcileri de destek verdi.

BAŞBAKAN SANCHEZ: "UMUDUNU ASLA KAYBETMEMİŞ BİR HALKIN DİRENİŞİNİ ONURLANDIRIYORUZ"

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde, umudunu asla kaybetmemiş bir halkın direnişini onurlandırıyoruz. İspanya, insanlığın yanında olacaktır. İspanya, barışın gelmesi ve kalıcı olması için iki devletli çözümün elzem olduğuna dair sarsılmaz inancını sürdürecektir" paylaşımında bulundu.