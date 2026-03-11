İspanya'nın az bilinen özellikleri

Son dönemde özellikle sosyal medyada İspanyollar ve Türkler arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor.

İspanya'nın ABD'nin İran'a saldırılarına tepki göstermesinin ardından başlayan bu yakınlaşma pek çok insanın İspanya'yı merak etmesine neden oldu. Pek çok özelliğiyle diğer ülkelerden ayrılan İspanya'nın önemli özelliklerini derledik.

UNESCO LİSTESİ

İspanya, milli parklar, katedraller ve Alhambra gibi tarihi şehirler ile Antoni Gaudí'nin eserleri olan Park Güell (yukarıdaki resimde) dahil olmak üzere etkileyici 45 UNESCO Dünya Mirası Alanına sahiptir.

100 YILDAN FAZLA SÜREN İNŞAAT

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 45 alandan biri de Antoni Gaudí'nin tamamlanmamış bazilikası La Sagrada Familia'dır. Barselona'nın merkezinde bulunan yapının inşaatına 1882'de başlanmış ve birçok gecikmenin ardından 2026'da tamamlanması planlanmıştır. Gaudí 1926'da öldüğünde bazilikanın sadece dörtte biri tamamlanmıştı. Tamamlanmamış olmasına rağmen, görsel olarak hala büyüleyicidir.

YEMEK SAVAŞI

Dünyanın en büyük yemek savaşı, her Ağustos ayında binlerce insanın birbirine domates fırlattığı La Tomatina adlı etkinlikle İspanya'nın küçük Buñol kasabasında gerçekleşiyor. La Tomatina'nın kaydedilen en eski örneği, Buñol'un koruyucu azizi San Luis Beltrán'ı kutlayan geleneksel şenlikleri sırasında, 1940'lar veya 1950'lerde yaşandı. Efsaneye göre, bir grup genç bir geçit töreni sırasında birbirlerine domates fırlatmaya başladı ve bu kaotik ama heyecan verici sahne hızla yayıldı. Yıllar geçtikçe, domates savaşı Buñol'un yıllık kutlamalarının en önemli etkinliklerinden biri haline geldi.

SÖZSÜZ MİLLİ MARŞ

İspanya'nın milli marşı "La Marcha Real" (Kraliyet Marşı), dünyada resmi sözleri olmayan az sayıdaki milli marştan biridir. Tarih boyunca birkaç kez söz ekleme girişiminde bulunulmuş, ancak hiçbiri kalıcı olmamıştır.

İLK MODERN ROMAN

İspanya, dünyanın ilk modern romanı olan Miguel de Cervantes'in "Don Kişot" adlı eserinin yazarına ev sahipliği yapmıştır. Eser, ilk olarak 1605 ve 1615 yıllarında iki bölüm halinde yayımlanmış olup, Cervantes'in anlatım tarzı modern romanın temellerini atmıştır.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNİN %40'INI GERÇEKLEŞTİRİYOR

İspanya, dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık %40'ını karşılayarak dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisidir; bu oran İtalya'nın iki katı ve Yunanistan'ın dört katıdır. İspanya'nın yıllık zeytinyağı üretimi 1,2 milyon tondur. Güney İspanya'nın iklimi zeytin ağaçları için mükemmeldir ve zeytinyağı üretiminin merkezi Endülüs'teki Jaén ilindedir; tüm İspanyol zeytinyağının yaklaşık %70'i Jaén'den gelmektedir.

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK İKİNCİ BAŞKENTİ

İspanya'nın iç kesimlerinin kalbinde yer alan Madrid, yaklaşık 667 metre (2.188 feet) deniz seviyesinden yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek ikinci başkenti unvanını taşıyor. Sadece 1.023 metre (3.356 feet) deniz seviyesinden yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek başkenti olan Andorra la Vella tarafından geçiliyor.

DÜNYANIN EN ESKİ RESTORANI

Sobrino de Botín'in dünyanın en eski restoranı olduğu söyleniyor ve bu restoranı İspanya'nın başkenti Madrid'de bulabilirsiniz. 1725 yılında kurulan bu ikonik restoran, üç yüzyılı aşkın süredir geleneksel İspanyol mutfağını sunarak Guinness Dünya Rekorları'nda yerini almıştır. Sobrino de Botín, restoranın 1725'teki açılışında kurulan aynı dökme demir odun sobasını hala kullanmaktadır! İspanya hakkında ilginç bilgiler arasında, bir sonraki seyahatiniz için not alabileceğiniz bir bilgi.

SİESTA TUTKUSU

Öğleden sonraki siestalar, günün sıcağından kaçmanın bir yolu olarak ortaya çıkmış ve İspanyol yaşamının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Öğleden sonraki bu kısa uyku, Avrupa'daki diğer ülkelere kıyasla ülkenin daha rahat yaşam temposunu yansıtır. Siesta, "altıncı saat" anlamına gelir ve dükkanların öğleden sonra kapandığı saati ifade eder.

1000'DEN FAZLA ADA

İspanya 505.000 kilometrekarelik bir kara alanına sahip olup, yaklaşık 1.000 adası bu alanın 12.500 km²'sini oluşturmaktadır; bu adalara Mallorca, Menorca, Ibiza ve Kanarya Adaları da dahildir.

4 RESMİ DİL

İspanyolca, İspanya'nın tek resmi dili değildir; Katalanca, Galiçyaca ve Baskça da ulusal olarak tanınan dillerdir. İspanyolca en yaygın konuşulan dildir, Katalanca ise Katalonya ve Balear Adaları'nda, Galiçyaca Galiçya'da ve Baskça Bask Ülkesi ile Navarra'nın bazı bölgelerinde yaygındır.

ŞARAP ÇEŞMESİ

İspanya'nın kuzeyindeki Santiago de Compostela hac yolunda, Bodega Irache Şaraphanesi'ne uğrarsanız ücretsiz bir şarap çeşmesi bulacaksınız. 1891'den beri süregelen bu gelenek, hacıların yolculukları boyunca şarap yudumlamalarına olanak tanıyor. Kırmızı şarap ferahlatıcı ve soğuktur, ancak uyaralım – oldukça serttir.