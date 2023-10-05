İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3. Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı sona erdi

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde düzenlenen 3. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı sona erdi.

Fransa'nın girişimiyle bir yıl önce ortaya atılan, 27 AB üyesi ile 18 Avrupa ülkesinin dahil olduğu AST, 6 Ekim 2022'de Çekya ve 1 Haziran 2023'te Moldova'da toplandıktan sonra üçüncü toplantısını İspanya'da gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılmadı.

Granada'daki ana gündemin daha önce Karabağ'daki gelişmelerden ötürü Azerbaycan ve Ermenistan olacağı belirtilse de Aliyev'in katılmama kararı, bugünkü toplantının önemini yitirmesine neden oldu.

Azerbaycan, Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında öngörülen toplantıda AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer almasını şart koşmuş ancak bu talep kabul edilmeyince tepki göstererek AST toplantısına katılmama kararı almıştı.

Aliyev'in yokluğunda Paşinyan ile Michel, Macron ve Scholz'un 4'lü toplantı yaptığı bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun toplantı sonrası yapacakları duyurulan basın açıklaması, Sunak'ın ülkesine dönecek olmasından dolayı iptal edildi.

Toplantıya katılan ülke liderlerinin akşamüstü Granada'nın ünlü El Hamra Sarayı'nı dolaşacakları, flamenko konserini izleyecekleri ve Kral 6. Felipe tarafından verilecek yemeğe katılacakları belirtildi.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Granada'ya gelmesi, toplantının öne çıkan konusu oldu.

Zelenskiy, konuşmalarında kış boyunca Rus saldırılarına maruz kalacaklarını ve kendilerini korumak için hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyacaklarını belirterek, "Hepimizin karşılaştığı ilk zorluk, Avrupa'daki birliği korumaktır ve ben sadece AB ülkelerinden değil tüm Avrupa'dan bahsediyorum." dedi.

4. AST Toplantısı'nın İngiltere'de yapılması öngörülüyor.

Granada, yarın da "AB Konseyinin gayriresmi toplantısı"na ev sahipliği yapacak.

AB liderleri, yarın genişleme süreci, Avrupa'nın gelecek stratejileri, Rusya-Ukrayna Savaşı, savunma ve İtalya'nın talebiyle düzensiz göç sorunu konularını ele alacak.