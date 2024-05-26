İspanya Savunma Bakanı Robles, İsrail'in Gazze'de "gerçek bir soykırım" yaptığını söyledi

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İsrail'i Gazze'de Filistinlilere karşı "gerçek bir soykırım" yapmakla suçladı.

İspanya devlet televizyonu RTVE'ye demeç veren Robles, "Gazze'de olup bitenler gerçek bir soykırım." ifadesini kullandı.

İspanya'daki sol koalisyon hükümetinde bu zamana kadar koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakından olan bakanlar İsrail'e sürekli olarak "soykırım" suçlaması yaparken, Robles ile ilk defa koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) bir bakan İsrail'in Gazze'de "soykırım yaptığını" dile getirdi.