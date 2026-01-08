İspanya Süper Kupa'da ilk finalist belli oldu

İspanya Süper Kupa'da ilk finalist, rakibi Athletic Bilbao'yu farklı mağlup eden Barcelona oldu.

Suudi Arabistan'ın Cidde ilçesinde düzenlenen turnuvada dün oynanan ilk yarı final maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini Ferran Torres, Fermin Lopez, Roony Bardghji ve Raphinha (2) kaydetti.

Barcelona'nın finaldeki rakibini belirleyecek mücadele bugün Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak.

Maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak.