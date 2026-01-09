İspanya Süper Kupa finalinde El Clasico heyecanı yaşanacak

İspanya Süper Kupası'nda finalin adı belli oldu. Kupanın kazananı El Clasico sonunda belli olacak.

Dörtlü turnuvada dün oynanan ikinci yarı final maçında Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Cidde'de oynanan mücadelede Real Madrid henüz 2'nci dakika dolmadan Fede Valverde'nin frikikten attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 55'inci dakikada Rodrygo ile farkı ikiye çıkarırken 58'de Alexander Sörloth takımının tek golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte bu seneki Süper Kupa şampiyonu da El Clasico mücadelesiyle belirlenecek.

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak final pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Böylece 4'üncü yıl üst üste Süper Kupa'da Real Madrid-Barcelona finali oynanacak. 2023'teki finali Barcelona 3-1, 2024'teki finali Real Madrid 4-1, geçen seneki finali ise Barcelona 5-2 kazanmıştı.