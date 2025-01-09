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İspanya Süper Kupası'nda final bugün belli olacak

İspanya Süper Kupası'nda finale yükselen ilk takım Barcelona oldu. Barcelona'nın rakibi bu akşam oynanacak Mallorca-Real Madrid maçının ardından belli olacak.

Spor
  • 09.01.2025 09:24
  • Giriş: 09.01.2025 09:24
  • Güncelleme: 09.01.2025 09:31
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya Süper Kupası'nda final bugün belli olacak

Suudi Arabistan'da düzenlenen dörtlü İspanya Süper Kupası organizasyonunda finalin ismi bugün belli olacak.

Dün oynanan yarı final maçında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup eden Barcelona finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci yarı finalde bugün TSİ 22.00'da Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın kazananı, finalde Barcelona'nın rakibi olacak.

Final pazar günü oynanacak.

Son iki senede de finalde Real Madrid ile Barcelona karşılaşmış, geçen sene Real Madrid, bir önceki sezon ise Barcelona şampiyon olmuştu.

Barcelona, İspanya Süper Kupasında finale yükseldi
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