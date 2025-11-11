İspanya - Türkiye Maçı Ne Zaman? İşte Türkiye'nin Kadrosu ve Yayın Tarihi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak olan Türkiye - İspanya karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ay-Yıldızlı ekip, güçlü rakibine karşı zorlu bir sınava çıkarken, maçın zamanı, yayın bilgisi ve A Milli Takım’ın kadro detayları sıkça araştırılıyor. Özellikle kadroda yapılan son değişiklik dikkat çekti: Eren Elmalı aday kadrodan çıkarılırken, yerine Mustafa Eskihellaç milli takım kampına dahil edildi.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, İspanya'nın Sevilla kentinde yer alan La Cartuja Stadyumu’nda oynanacak.

Maç Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı

Stadyum: La Cartuja Olimpiyat Stadyumu, Sevilla

Saat: 22.45

Yayın: TRT 1 (Canlı)

TÜRKİYE – İSPANYA MAÇINA DOĞRU: ADAY KADRO GÜNCELLENDİ

A Milli Takım’ın açıklanan geniş kadrosunda Eren Elmalı yer almasına rağmen, sağlık gerekçesiyle listeden çıkarıldı. Teknik ekip, yerine Mustafa Eskihellaç’ı davet etti.

Güncel Aday Kadro

Kaleciler

Altay Bayındır (Manchester United)

(Manchester United) Mert Günok (Beşiktaş A.Ş.)

(Beşiktaş A.Ş.) Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir FK)

(RAMS Başakşehir FK) Uğurcan Çakır (Galatasaray A.Ş.)

Defans

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray A.Ş.)

(Galatasaray A.Ş.) Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Emirhan Topçu (Beşiktaş A.Ş.)

(Beşiktaş A.Ş.) Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC)

(Brighton & Hove Albion FC) Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC)

(Al-Ahli Saudi FC) Mert Müldür (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Mustafa Eskihellaç (Aday kadroya sonradan dahil edildi)

(Aday kadroya sonradan dahil edildi) Samet Akaydin (Çaykur Rizespor A.Ş.)

(Çaykur Rizespor A.Ş.) Zeki Çelik (AS Roma)

Orta Saha

Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

(VfB Stuttgart) Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano)

(FC Internazionale Milano) İsmail Yüksek (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Kaan Ayhan (Galatasaray A.Ş.)

(Galatasaray A.Ş.) Orkun Kökçü (Beşiktaş A.Ş.)

(Beşiktaş A.Ş.) Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet / Kanatlar

Aral Şimşir (FC Midtjylland)

(FC Midtjylland) Arda Güler (Real Madrid CF)

(Real Madrid CF) Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

(Galatasaray A.Ş.) Deniz Gül (FC Porto)

(FC Porto) İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Kenan Yıldız (Juventus)

(Juventus) Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Oğuz Aydın (Fenerbahçe A.Ş.)

(Fenerbahçe A.Ş.) Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir FK)

MUHTEMEL İLK 11

Kaleci: Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü

Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü Hücum: Arda Güler — Kenan Yıldız — Barış Alper Yılmaz

Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma, İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu’nda oynanacak.

Maç hangi gün ve saat kaçta saat kaçta?

Mücadele 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45’te başlayacak.

Türkiye - İspanya maçı, Dünya Kupası hedefi yolunda büyük önem taşıyor. A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında sahaya özgüvenle çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşma, hem mücadele ruhuyla hem de üst düzey performanslarla unutulmayacak bir futbol gecesine dönüşebilir.