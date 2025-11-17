İspanya-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Hangi oyuncular sakat?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki son maç öncesinde A Milli Futbol Takımı, tarihe geçebilecek zorlu bir sınava hazırlanıyor. Sevilla’da İspanya ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolseverler; maçın saati, yayın kanalı, hakemi ve A Milli Takım’ın sakatlıklarla şekillenen kadro durumu gibi pek çok detayı araştırıyor. Öte yandan Türkiye, grupta ilk iki sırayı garantileyerek play-off oynama hakkını şimdiden cebine koydu ve bu turdaki muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

İspanya ile Türkiye arasında 18 Kasım Salı günü oynanacak Dünya Kupası eleme maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. İspanya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamalarında, karşılaşmanın hakem ekibi de detaylandırıldı.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bilgi Detay Maç İspanya - Türkiye Turnuva 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu (6. ve son maç) Tarih 18 Kasım 2025 Salı Stadyum La Cartuja Olimpiyat Stadyumu, Sevilla Başlama Saati 22.45 (TSİ) Yayın Kanalı TV8 (Canlı)

DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI BİLETİ İÇİN MUCİZE SENARYO

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılım şansını matematiksel olarak hâlâ sürdürüyor. Ancak bu ihtimal tamamen bir mucize senaryoya bağlı durumda.

Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek grupta ilk iki sırayı garantileyen Türkiye, son maçta İspanya’yı deplasmanda mağlup etmesi halinde puanını rakibiyle eşitleyecek. Bu durumda devreye genel averaj girecek. İspanya’nın averajı +19 seviyesinde bulunurken, A Milli Takım’ın averajı +5 konumunda.

Buna göre milliler, grupta henüz gol dahi yememiş olan İspanya’yı dış sahada en az 7 farkla yenerse averaj üstünlüğünü ele geçirerek grup lideri olacak ve Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazanacak. Buna karşılık, diğer tüm skor senaryolarında İspanya direkt bileti alacak, Türkiye ise play-off turunda mücadele edecek.

İSPANYA KARŞISINDA HANGİ OYUNCULAR SAKAT?

İspanya maçı öncesi A Milli Takım’ın kadrosunda önemli eksikler oluştu. Sakatlıklar ve cezalar, teknik heyetin elini daraltan faktörler arasında yer alıyor.

Kaan Ayhan: Bulgaristan maçında sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Öte yandan ileri hattı güçlendirmek adına Ahmed Kutucu A Milli Takım’ın aday kadrosuna dahil edildi.

A MİLLİ TAKIM’DA GÜNCEL ADAY KADRO VE DEĞİŞİKLİKLER

Açıklanan geniş kadroda yer alan Eren Elmalı, sağlık gerekçeleriyle listeden çıkarılırken, yerine Mustafa Eskihellaç davet edildi. İşte güncel aday kadro:

Kaleciler

Altay Bayındır (Manchester United)

Mert Günok (Beşiktaş A.Ş.)

Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir FK)

Uğurcan Çakır (Galatasaray A.Ş.)

Defans

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray A.Ş.)

Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe A.Ş.)

Emirhan Topçu (Beşiktaş A.Ş.)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC)

Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC)

Mert Müldür (Fenerbahçe A.Ş.)

Mustafa Eskihellaç (Aday kadroya sonradan dahil edildi)

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor A.Ş.)

Zeki Çelik (AS Roma)

Orta Saha

Atakan Karazor (VfB Stuttgart)

Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe A.Ş.)

Kaan Ayhan (Galatasaray A.Ş.)

Orkun Kökçü (Beşiktaş A.Ş.)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet ve Kanatlar

Aral Şimşir (FC Midtjylland)

Arda Güler (Real Madrid CF)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

Deniz Gül (FC Porto)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe A.Ş.)

Kenan Yıldız (Juventus)

Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe A.Ş.)

Oğuz Aydın (Fenerbahçe A.Ş.)

Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir FK)

MUHTEMEL İLK 11

İspanya deplasmanında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11 şu şekilde şekilleniyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü

Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü Hücum Üçlüsü: Arda Güler — Kenan Yıldız — Barış Alper Yılmaz

A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF’U GARANTİLEDİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan’ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi ve böylece play-off oynama hakkını elde etti. Doğrudan katılım için mucize senaryosu sürse de, Türkiye açısından minimum hedef artık play-off üzerinden Dünya Kupası bileti almak olarak netleşmiş durumda.

PLAY-OFF FORMATI: 2 TURU GEÇEN DÜNYA KUPASI’NA GİDECEK

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı kazanacak. Geriye kalan 4 Dünya Kupası bileti ise play-off etabında dağıtılacak.

Play-off’a; 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım olmak üzere toplam 16 ekip katılacak. Bu turda maçlar tek maç eleme usulü ile oynanacak. Yarı final ve final olmak üzere iki turu geçen takımlar, Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

Aşama Detay Katılımcılar 12 grup ikincisi + UEFA Uluslar Ligi’nden 4 takım (toplam 16 takım) Format Tek maç eleme usulü, yarı final & final Dünya Kupası bileti 2 turu geçen (yarı final + final) takımlar toplam 4 bilet alacak

KURA ÇEKİMİ VE PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

Play-off kura çekimi: 20 Kasım Perşembe

20 Kasım Perşembe Play-off maçları: Mart 2026’da oynanacak

Böylece A Milli Takım’ın hem rakiplerinin hem de yol haritasının netleşeceği tarih de şimdiden belli olmuş durumda.

TÜRKİYE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off öncesi takımlar, torbalar halinde sınıflandırılıyor. Türkiye’nin yer aldığı torba ve olası rakipleri şu şekilde:

1. Torba

Türkiye

İtalya

Ukrayna

Polonya

2. Torba

Macaristan

İskoçya

Çekya

Slovakya

3. Torba

Arnavutluk

Kuzey Makedonya

Kosova

Bosna Hersek

4. Torba

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

Türkiye, bulunduğu torba nedeniyle play-off’ta özellikle 2., 3. ve 4. torbalardaki takımlarla eşleşme ihtimaliolası rakipler arasında.

İspanya deplasmanında oynanacak maç, A Milli Takım için hem grup kaderini hem de play-off rotasını belirleyecek. Doğrudan Dünya Kupası bileti için mucizeye ihtiyaç olsa da, milliler play-off hakkını şimdiden garantilemiş durumda. Sakatlıkların gölgesinde, değişen kadro yapısı ve zorlu fikstüre rağmen Türkiye, İspanya karşısına özgüvenle çıkacak. Futbolseverleri, hem heyecan dolu bir 90 dakika hem de Dünya Kupası yolculuğunda kritik bir dönemeç bekliyor.