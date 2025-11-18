İspanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İspanya'ya hazırlık maçı havasında gelmediklerini, kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Dünya sıralamasında zirvedeki ekibe karşı mücadele edeceklerini belirten Montella şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir karşılaşma, hiçbir şekilde hazırlık maçı tadında buraya gelmedik. Bizim için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, hepimiz için bir test olacak.

İstediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız. İlk maça göre daha dengeli bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. İlk maçta şöyle bir hata yaptık, zihinsel enerjiyi ikinci maç olduğunu düşünerek daha çabuk toparlamamız gerekiyordu. Bu maçta da tabii ki kendi atak futbolumuzu oynayacağız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik ve daha iyi bir maç olması için de dediğim gibi daha dengeli olmamız gerekiyor"

İki takımın karşılaşmaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde:

İspanya: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Aleix Garcia, Fabian Ruiz, Merino, Pino, Olmo, Oyarzabal.

Türkiye: Altay, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül