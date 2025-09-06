İspanya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

KONYA (AA) - 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak İspanya Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, De la Fuente'nin saha ortasında oyuncularıyla konuşmasının ardından başladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye-İspanya karşılaşması, yarın saat 21.45'te başlayacak.