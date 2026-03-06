İspanya: Türkiye’ye yönelen füzenin düşürülmesi için gerekli bilgiyi biz sağladık

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İran'dan ateşenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesi ve imha edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, İspanyol Patriot bataryasının balistik mühimmatı düşürmediğini ancak düşürülmesi için bilgi sağladığını bildirdi.

Robles, Cadena SER Radyosu'na verdiği röportajda güncel uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Robles, geçtiğimiz çarşamba günü (4 Mart) İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın imha edilmesine de değindi.

Cadena SER Radyosu'nun haberinde, "NATO'nun Türkiye'deki savunma sistemleri çarşamba günü Doğu Akdeniz üzerinde bir İran füzesini önledi. İzlenen yörünge, İran'ın batısından Türkiye'nin güneyindeki Adana yakınlarında bulunan İncirlik Üssü'ne doğru fırlatılmış bir füzeyle uyumludur" denildi. Radyonun aktardığına göre, Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nün Türkiye'deki diğer NATO müttefikleri için başlıca destek noktası olduğu ve burada İspanya tarafından konuşlandırılmış bir Patriot hava savunma bataryasının bulunduğu kaydedildi.

Bakan Robles, "Türkiye'deki İspanyol bataryasının İran'dan gelen balistik mühimmatı düşürmediğini" belirterek, "Füzeyi düşüren o değildi, ancak düşürülmesi için gerekli bilgiyi sağladı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye'den geçerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, füzenin hedefinin "Türkiye olmadığını" belirtmiş, adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Füzenin Kıbrıs Rum kesimindeki bir üssü hedef aldığını ancak rotasından saptığını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.