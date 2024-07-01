İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı

İspanya merkezli Air Europa’ya ait yolcu uçağının İspanya-Uruguay seferini yaptığı sırada türbülansa girmesi nedeniyle en az 30 yolcu yaralandı. Uçak Brezilya’ya acil iniş yaptı.

İspanya merkezli Air Europa’ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı İspanya’nın başkenti Madrid’den Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya gittiği sırada şiddetli türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle en az 30 yolcu yaralanırken, uçak Brezilya’ya acil iniş yaptı.



Air Europa tarafından yapılan açıklamada, UX045 sefer sayılı uçağın Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı’na yönlendirildiği duyuruldu. Uçakta 325 yolcunun bulunduğu aktarılan açıklamada, uçağın Brezilya kıyılarına yaklaştığı sırada Atlantik üzerinde türbülansa girdiği ifade edildi.

Natal Havaalanı’na iniş yapan uçağı ilk yardım ekipleri karşılarken, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yolcular hastaneye sevk edildi. Sağlık yetkilileri, yolcuların başlarından ve yüzlerinden yaralandığını açıkladı.



Türbülansa giren uçakta 1 kişi hayatını kaybetmişti

Singapur’a gitmek üzere 20 Mayıs’ta Londra’dan havalanan Singapur Havayolları’na ait SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girerek 4.6 saniyede 54 metre irtifa kaybetmişti. Olay sırasında 104 yolcu yaralanmış, 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Uçak 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45’te Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmıştı.