İspanya ve Portekiz'deki yangınlar devam ediyor

Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla ağustos başından bu yana mücadele eden İspanya ve Portekiz'de hava şartlarının iyileşmesine rağmen kontrol altına alınamayan 20 noktada alevler yükselmeye devam ediyor.

Mevcut durumda İspanya'da 18, Portekiz'de 2 bölgede büyük yangınlarla mücadele sürüyor. Yangınlar ağustos ayı içinde İspanya'da 4 kişinin ölümüne neden oldu.

İspanya'nın kuzeyindeki Galiçya (Ourense, Pontevedra) ile Kastilya ve Leon (Zamora, Leon) en büyük yangınların çıktığı bölgeler olarak öne çıkıyor.

Sivil Koruma ve yerel yönetimlerden yapılan açıklamalarda, geçen haftaya nazaran yangınların yoğunluğunun azaldığına dikkati çekilerek, hava şartlarındaki iyileşme sayesinde alevlerin kontrol altına alınmaya başlandığı bildirildi.

Leon'da 1523 olmak üzere ülke genelinde evlerinden tahliye edilen 2 bin 500'den fazla kişi, halen geceyi spor salonlarında, barınma yerlerinde ya da dost ve akrabalarının evinde geçiriyor.

Güneydeki Extremadura bölgesindeki Jarilla ilçesinde son 10 günde 17 bin hektara yakın ormanlık ve kırsal alanı kül eden yangınların ise kontrol altına alındığı açıklandı.

Yıl başından bu yana 350 bin hektardan (330 bine yakını ağustos ayında) fazla alanın yandığı İspanya'da kapalı yol sayısı 9 olarak duyuruldu.

Öte yandan, yangınların Galiçya ile Kastilya ve Leon bölgesinde çiftçilere ve hayvancılık sektörüne büyük zarar verdiği belirtiliyor.

La Razon gazetesi, yangın söndürme çalışmalarının maliyetinin 8 milyar avro olduğunu, yanan alanlarda oluşan ekonomik zararın ise 2 milyar avroyu geçtiğini yazdı.

PORTEKİZ BAŞBAKANI MONTENEGRO: "ÜLKE ŞOKTA"

Portekiz'de ağustosta 3 kişinin hayatına mal olan büyük yangınlar halihazırda ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde (Arganil, Cinco Vilas) iki noktada devam ederken, 2 bin kadar itfaiyeci söndürme çalışmalarına katılıyor.

Portekiz'deki yangınların 275 bin hektarlık alanı, yani ülke topraklarının yaklaşık yüzde 3'ünü kül ettiği bildirildi.

Portekiz hükümeti, yangınlardan zarar gören bölgelere yardım için 45 maddelik bir paketi kabul etti.

Muhalefetin taleplerine rağmen olağanüstü hal ilan edilmesini kabul etmeyen hükümet, yangından etkilenen bölgelerdeki tıbbi bakımın artırılması ve yeniden inşayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ailelere ve işletmelere yardım sağlanması kararı aldı.

Hükümet ayrıca değeri 250 bin avroya kadar olan konutların maliyetlerinin tamamını karşılama sözü verdi.

Başbakan Luis Montenegro, "Ülke şokta." diyerek, "hükümetinin alevlerin tahribatına bizzat maruz kalanların acılarını en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını" vadetti.