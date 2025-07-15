İspanya ve Yunanistan'da göçmenler hedefte

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İspanya’nın Torre Pacheco kasabasında yaşanan saldırı, Avrupa’daki göçmen karşıtlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Aşırı sağcı grupların Fas kökenli göçmenlere yönelik saldırıları, üç gün süren çatışmalara dönüştü ve en az 10 kişi gözaltına alındı.

60 yaşındaki bir vatandaşın saldırıya uğramasıyla başlayan olaylar sosyal medyada yayılan dezenformasyonla daha da tehlikeli bir hal aldı. Saldırganların milliyetine dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen bazı aşırı sağcı hesaplar, görüntüleri manipüle ederek Faslı göçmenleri hedef gösterdi.

DEZENFORMASYON KORKUYU BÜYÜTTÜ

Göçmen hakları savunucuları yaşananları “gündüz vakti gerçekleşen bir pogrom” olarak nitelendirdi. Yerel yetkililerin sessizliği tepki çekerken, belediye başkanı göçmenlere evden çıkmamaları çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı olayları aşırı sağcı Vox partisine bağladı. Vox ise hükümetin göç politikalarını suçladı. Parti, yasal izni olan göçmenler ve onların çocuklarının bile sınır dışı edilmesini savunarak kamuoyundaki tansiyonu artırmıştı. Tepkiler sosyal medyada hızla büyürken, futbolcu Héctor Bellerín gibi kamuoyu figürleri ırkçılığı kınadı. Yaklaşık 40 bin nüfuslu Torre Pacheco’nun üçte birini oluşturan göçmen nüfus özellikle tarım sektöründe çalışıyor.

AVRUPA’YA AÇIK KAPI OLMAYACAĞIZ

Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis ise Girit ve Gavdos’a artan göçmen akışına dikkat çekerek, ülkesinin “Avrupa’ya açık kapı olmayacağını” söyledi. Göçün geçici değil, kalıcı bir sorun olduğunu söyleyen Miçotakis, insan kaçakçılarının Libya üzerinden yeni bir rota oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Yunanistan, Kuzey Afrika’dan gelen mültecilerin sığınma başvurularını üç ay süreyle askıya aldı. Bu karar, Avrupa Birliği’nin insan haklarına dayalı sığınma politikalarıyla çelişirken, uluslararası kuruluşlar tarafından eleştirildi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi, “Sığınmak bir haktır; bunu engellemek insanlık dışıdır” açıklamasını yaptı. Miçotakis, Libya’ya iş birliği çağrısı yaparak “AB ile ilişkiler Yunanistan üzerinden şekillenecek” dedi. “Sert ama yasal” bir göç politikası izlediklerini savundu.