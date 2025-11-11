İspanya'ya Yamal'dan kötü haber

Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı. Genç yıldız, bu sezon birçok defa sakatlık nedeniyle forma giyemedi. 18 yaşındaki genç yıldız Barcelona ve İspanya'nın en önemli yıldızlarından biri.

Bu sezon çıktığı 11 maçta 6 gol, 6 asist kaydeden Yamal sağlıklı olduğu dönemde hem Barcelona hem de İspanya adına sahada büyük fark yarattı. Henüz 18 yaşına bile girmemiş olan yıldız futbolcu, kalça bölgesindeki kronik ağrılar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kalıyor.

Yamal’ın kalça ağrıları uzun süredir devam ediyor ve son haftalarda kas sakatlıkları da bu duruma eklendi. Bu sakatlıkların tedavisinin zor ve iyileşme sürecinin normalden uzun olması, genç oyuncunun kariyerini ciddi biçimde tehdit ediyor.

BARCELONA’DAN TIBBİ MÜDAHALE PLANI

Barcelona sağlık ekibi, durumun ciddiyeti üzerine Finlandiyalı ünlü ortopedist Dr. Lasse Lempainen ile temas kurdu. Daha önce Ronald Araujo, Alejandro Balde ve Ousmane Dembélé gibi yıldızların tedavisini üstlenen Lempainen, Yamal’ın durumu hakkında takım doktorlarıyla görüştü.

Doktor, MTV Uutiset’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Lamine Yamal’ın yaşadığı semptomlar hakkında Barcelona sağlık ekibiyle detaylı bir değerlendirme yaptık. Sürekli maç temposu ve milli takım yükü nedeniyle yaşadığı zorlukların farkındayız. Şu anda ameliyat son çare olarak düşünülüyor.”