İspanya yargısında bir ilk: Devlet başsavcısı suçlu bulundu, hüküm giydi

İspanya'da yargılanan ilk devlet başsavcısı olan Alvaro Garcia Ortiz, bir soruşturmaya ait kişisel sırları ifşa ettiği suçlamasıyla iki yıl kamu görevinden men ve 17 bin 200 Euro para cezası aldı.

İspanya yargısında bir ilk olma özelliğine sahip davada, Yüksek Mahkeme ilk kez yargıladığı bir başsavcıyı suçlu buldu.

Yüksek Mahkeme İkinci Dairesinde oy çokluğuyla alınan karara göre, Madrid Özerk Yönetim Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso'nun yolsuzlukla yargılanan erkek arkadaşı Alberto Gonzalez Amador'a ait kişisel bilgileri ifşa ettiği gerekçesiyle Başsavcı Ortiz'e, iki yıl kamu görevinden men ve toplamda 17 bin 200 Euro (devlete 7 bin 200 Euro, Amador'a 10 bin Euro ) para cezası verildi.

GÖREVİNİ BIRAKMASI BEKLENİYOR

Ortiz, yolsuzlukla suçlanan Amador'un davasıyla ilgili bazı bilgileri 13 Mart 2024 gecesi elektronik posta ile basına sızdırmakla suçlanırken, hakkındaki tüm suçlamaları yalanladığını, kendisini suçlayacak hiçbir delil bulunmadığını söylemişti.

Yüksek Mahkeme'de altı duruşmada sona eren Ortiz hakkındaki davada, gazeteci, savcı, siyasetçi ve jandarmadan 40'a yakın tanık dinlenmişti.

Diktatör Francisco Franco'nun ölümünün 50. yıl dönümüne denk gelen ve 2'ye karşı 5 oyla kabul edilen karar, davanın sona ermesinden sadece bir hafta sonra çıktı.

Başsavcının, gerekçeli kararın okunmasının ardından görevini bırakması bekleniyor.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILACAK

Yüksek Mahkeme'nin başsavcıyı suçlu bulup cezalandırmasının ardından İspanya resmi haber ajansı EFE'ye konuşan hükümet kaynakları, "Karara saygı duymakla birlikte buna katılmıyoruz ve inceleme süreci başlatacağız" dedi.

Ortiz hakkındaki dava, İspanya'da iktidardaki sol partiler ile muhalefetteki sağ partiler arasında "siyaset-yargı ilişkisi" tartışmalarıyla sıkça gündeme geldi.

Başbakan Pedro Sanchez ve diğer hükümet üyeleri bu zamana kadar Ortiz'in suçsuz olduğunu savunan açıklamalar yapmıştı.