İspanya’da boğa koşularında 8 kişi yaralandı

İspanya’daki San Fermin festivali kutlamasında gerçekleştirilen boğa koşularında 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

İspanya’nın Pamplona şehrinde gerçekleştirilen San Fermin festivali dehşet dolu anlara sahne oldu. Kutlamalarda düzenlenen boğa koşusu sırasında boğalardan biri etkinliğe katılanlara saldırdı. San Fermin festivalinin 2’nci gününde yaşanan olayda 8 kişi yaralandı.

Pamplona’da her yıl düzenlenen boğa koşularında hayvanlar önce sokaklara salınıyor ve yaklaşık 4 bin kişi 3 dakika süren etkinlikte 850 metre boyunca boğalarla birlikte güreşin yapılacağı arenaya doğru koşuyor. San Fermin festivali kapsamında sabah saatlerinde boğa koşuları ve öğle saatlerinde boğa güreşleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca etkinlik kapsamında her saat başı şarkı söylenen, dans edilen kutlamalar ve dini törenler de düzenleniyor.

Her yıl düzenlenen boğa koşularında 1911 yılından bu yana 16 kişi hayatını kaybetmiş, kayda geçen son ölüm ise 2009 yılında gerçekleşmişti.