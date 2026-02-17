İspanya’da bulunan fil kemiği, Hannibal’in savaş fillerine dair ilk somut kanıt olabilir

Güney İspanya’da kazı yapan arkeologların bulduğu bir fil ayağı kemiği, antik çağda Avrupa topraklarından bir savaş filleri birliğinin geçmiş olabileceğine işaret ediyor.

Akademisyenlere göre bu bulgu, Kartacalı komutan Hannibal’in savaş fillerine dair bugüne kadar elde edilen ilk somut kanıt olabilir.

ARKEOLOJİK KANIT YOKTU

Hannibal’in Romalılara karşı yürüttüğü savaşları betimleyen çizimler ve anlatılar, fillerinin çatışmalarda kullanıldığını uzun süredir öne sürüyordu. Ancak bu iddiaları destekleyen doğrudan bir arkeolojik kanıt bugüne kadar bulunamamıştı.

BBC'de yer alan habere göre, yapılan araştırmalarda İspanya’nın Cordoba kenti yakınlarında, Demir Çağı’na tarihlenen bir kazı alanında fil iskeletine ait kalıntıların ortaya çıkarıldığı bildirildi. Bulgular, Journal of Archaeological Science: Reports dergisinde yayımlanan bir bilimsel çalışmada kamuoyuyla paylaşıldı.

"SON DERECE NADİR"

Araştırma ekibi, Avrupa’daki arkeolojik bağlamlarda fil kalıntılarına rastlanmasının son derece nadir olduğunu vurguluyor. Daha önce çoğunlukla fildişi dışında doğrudan kemik bulgusuna rastlanmadığı belirtiliyor.

Antik dünyanın en başarılı komutanlarından biri olarak kabul edilen Hannibal, bugünkü Tunus sınırları içinde yer alan Kartaca’dan yola çıkarak Akdeniz hâkimiyeti için Roma’ya karşı sefer düzenlemişti.

Tarihsel kaynaklara göre ordusuyla birlikte İspanya ve Fransa üzerinden ilerleyen Hannibal, MÖ 218 yılında 37 fil ile Alpler’i aşarak İtalya’ya girmişti. Bu sefer, İkinci Pön Savaşı’nın en dikkat çekici anlarından biri olarak biliniyor.

İspanya’da bulunan kemik kalıntısının, Alpler geçişinden önce ölen bir file ait olduğu düşünülüyor. Kazı çalışmaları, Prof. Rafael M. Martinez Sanchez liderliğindeki ekip tarafından, Colina de los Quemados adlı alanda yürütüldü. Kemik, çökmüş bir duvarın altında bulundu.

PÖN SAVAŞI DÖNEMİNE AİT OLABİLİR

Yaklaşık 10 santimetrelik küp şeklindeki kemik parçası üzerinde yapılan karbon tarihleme çalışmaları, bulgunun İkinci Pön Savaşı dönemine ait olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar ayrıca kemiği modern filler ve bozkır mamutlarıyla karşılaştırarak hangi türe ait olduğunu belirlemeye çalıştı.

2020 yılında yapılan kazılarda top mermileri, sikkeler ve seramikler de bulunmuştu. Bu bulgular, alanın bir çatışma sahası olabileceğine işaret ediyor.

DENİZ YOLUYLA TAŞINMIŞ

Araştırmacılar, filler gibi Avrupa’ya özgü olmayan ve karada yaşayan en büyük hayvanların bölgeye deniz yoluyla taşınmış olması gerektiğini belirtti. Ölü hayvanların taşınmasının pek olası olmadığı, kemiklerin ise süs eşyası ya da zanaat ürünü olarak kullanılmaya elverişli olmadığı ifade edildi.

Buna karşın bilim insanları, filin hangi türe ait olduğunun kesin olarak belirlenmesinin oldukça zor olduğunu da vurguladı.

Çalışmanın sonuç bölümünde ise şu değerlendirme yer alıyor: Bulunan kemik, Hannibal’in Alpler’i aşan efsanevi fillerinden birine ait olmasa da, Roma ile Kartaca arasındaki Akdeniz hâkimiyet mücadelesinde kullanılan savaş fillerine dair Avrupa’daki ilk somut kalıntı olabilir.