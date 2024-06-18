İspanya’da köpek balığı paniği

İspanya polisi, Kanarya Adaları’ndaki turistik bir plajda köpek balığı görülmesi sebebiyle bölgedeki plajı kapattı.

İspanya polisi, cumartesi günü Kanarya Adaları Telde bölgesindeki turistik bir plajda bir köpek balığının kıyıya çok yakın görülmesi sebebiyle plajı kapattığını duyurdu.

Polis, pazar günü 2 metre uzunluğunda olduğu düşünülen köpek balığının havadan drone ile çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Plajın yüzmek için hâlâ güvenli olmadığı kaydedildi.