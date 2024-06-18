İspanya’da köpek balığı paniği
İspanya polisi, Kanarya Adaları’ndaki turistik bir plajda köpek balığı görülmesi sebebiyle bölgedeki plajı kapattı.
Kaynak: DHA
İspanya polisi, cumartesi günü Kanarya Adaları Telde bölgesindeki turistik bir plajda bir köpek balığının kıyıya çok yakın görülmesi sebebiyle plajı kapattığını duyurdu.
Polis, pazar günü 2 metre uzunluğunda olduğu düşünülen köpek balığının havadan drone ile çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Plajın yüzmek için hâlâ güvenli olmadığı kaydedildi.