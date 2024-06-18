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İspanya’da köpek balığı paniği

İspanya polisi, Kanarya Adaları’ndaki turistik bir plajda köpek balığı görülmesi sebebiyle bölgedeki plajı kapattı.

Dünya
  • 18.06.2024 14:40
  • Giriş: 18.06.2024 14:40
  • Güncelleme: 18.06.2024 14:43
Kaynak: DHA
İspanya’da köpek balığı paniği

İspanya polisi, cumartesi günü Kanarya Adaları Telde bölgesindeki turistik bir plajda bir köpek balığının kıyıya çok yakın görülmesi sebebiyle plajı kapattığını duyurdu. 

Polis, pazar günü 2 metre uzunluğunda olduğu düşünülen köpek balığının havadan drone ile çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Plajın yüzmek için hâlâ güvenli olmadığı kaydedildi.

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