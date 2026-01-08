İspanya’da Maccabi Tel Aviv protestosu: "İsrail takımlarına izin vermek suç ortaklığıdır"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde bugün oynanan Real Madrid-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail takımı protesto edildi.

Madrid'de 250'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK), 5 Ocak'ta yaptığı ortak açıklamada, maçın iptal edilmesi talebi ve gösteri çağrısı sonrasında ‘güvenlik gerekçesiyle’ karşılaşma seyircisiz oynanırken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Maçın oynandığı Movistar Arena spor salonunun dört girişinden sadece birini açık tutan İspanya polisi girişlere izin vermezken, zırhlı araçlarla yolları kapattı.

Spor salonunun ana girişindeki meydanda toplanan kalabalık, Filistin bayrakları sallayarak, "Özgür Filistin", Katil İsrail", "Maccabi Tel Aviv dışarı" sloganları attı.

"SOYKIRIMIN DEVAM ETTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Eyleme destek veren Podemos partisinin lideri İone Belarra, basına yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Trump'ın kusursuz bir şekilde yürüttüğü medya operasyonuna rağmen soykırımın devam ettiğini herkes biliyor. İsrail'in, sportif aktivitelere katılarak soykırımı aklama girişimleri de devam ediyor. Bu maç oynanmamalıydı. İspanya hükümeti, soykırımcılarla tüm ilişkileri kesmeli" dedi.

"Bu soykırımı acilen sona erdirmek gerekiyor ve bu sadece İsrail'in uluslararası olarak yalnız kalmasıyla olur" diyen Belarra, "Sahte ateşkesten sonra Filistin'de 400'den fazla kişi öldürüldü, 1000'den fazla kişi yaralandı, insani yardımlar halen Gazze'ye giremiyor. İsrail, STK'lerin girişini engelliyor. Bugün bir kez daha net ve yüksek bir sesle Özgür Filistin'i haykırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Podemos olarak, İspanya'nın Ukrayna'ya ya da Gazze'ye asker göndermesine karşı olduklarını dile getiren Belarra, "Yüzünü gizlemeyen bir faşist olan Trump'ın planlarının ne olduğunu biliyoruz. Kendisi de açıkça söyledi. Gazze'yi bir tatil köyüne çevirmek istiyor. İspanya ordusu, ABD'nin 70 bin kişinin ölümü üzerine kurduğu ticari hesapların bekçiliğini yapamaz" sözlerini sarf etti.

"İSRAİL TAKIMLARINA İZİN VERMEK SİYASİ VE SEMBOLİK BİR SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

İspanya'daki sivil toplum örgütlerinin baskısı sonrasında Maccabi Tel Aviv'in 6 Ocak'taki Barcelona ve bugünkü Real Madrid ile maçları seyircisiz oynandı.

Madrid'deki 250'den fazla sivil toplum kuruluşu yayımladıkları açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'i temsil eden takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımı, süreklilik arz eden işgal, apartheid ve imha politikasını aklamak için sporun bir araç olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Filistin halkına karşı soykırım suçu nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından soruşturulan İsrail devletinin uluslararası alanda normalleşmesine katkıda bulunmaktadır. Spor, uluslararası suçlardan ayrı kalamaz veya sözde tarafsızlığın arkasına saklanamaz. İsrail takımlarının maçlarını oynamasına izin vermek siyasi ve sembolik bir suç ortaklığıdır."