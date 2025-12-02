İspanya’da şaşırtan keşif: Deniz kabukları ilk ses teknolojilerinden biri olabilir

İspanya’da Neolitik dönem yerleşimlerinde yapılan arkeolojik kazılarda, günümüz trompetlerinin atası sayılan 6 bin yıllık deniz kabukları bulundu. Barcelona Üniversitesinden arkeologlar Miquel López García ve Margarita Díaz-Andreu, Katalonya bölgesinde MÖ 5 ve 4. binyıllara tarihlenen yerleşim alanları ve madenlerden çıkarılan 12 büyük deniz kabuğunu inceledi.

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, kabukların üzerinde tespit edilen delikler ve uç kısımlarındaki bilinçli çıkarma izleri, bu objelerin yemek için değil müzik aleti olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Araştırma ekibi, ses çıkarabilecek durumda olan sekiz kabuk üzerinde akustik testler gerçekleştirdi. Kasım 2024’te yapılan denemelerde López García, kabukları üflediğinde modern Fransız kornosuna benzer bir ses elde etti.

Araştırmacılar, kabukların tek bir tona sahip olmadığını, üfleme şeklini değiştirerek (‘t’ veya ‘r’ sesiyle) tınıların ve notaların da çeşitlenebildiğini belirledi. López García, bu deniz kabuklarının insanlık tarihindeki en eski ses teknolojisi örneklerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu kabuklar dudak titreşimiyle çalışıyor; ses üretme biçimleri bugünün trompet ve trombonlarıyla neredeyse aynı. Modern pirinç üflemeli çalgıların en eski ataları olduklarını söyleyebiliriz.”

Araştırmacılara göre kabuk trompetler, Neolitik dönemde bölgede yaşayan farklı topluluklar arasında uzun mesafeli iletişim amacıyla kullanılmış olabilir. Ancak aynı zamanda, melodik kapasiteleri nedeniyle müzik yapma, duygusal ifade ve ritüel amaçlı kullanımlar da mümkün görünüyor.

Araştırma sonuçları Antiquity dergisinde yayımlandı.