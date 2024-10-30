İspanya’da sel: 7 kayıp

İspanya'da etkili olan selde 7 kişi kayboldu.

Sivil Yardım Kurumundan yapılan açıklamada, Valensiya, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria kentlerinde rekor yağış nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü kaydedildi.

İspanyol basınındaki haberlerde, sel ve su baskınları sonucu Valensiya'da bir, Albacete kentinde ise altı kişinin kayıp olduğu bilgisi yer aldı.