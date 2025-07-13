İspanya’da sel: Araçlar yollarda mahsur kaldı

İspanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Aragon Özerk Bölgesi’ne bağlı Zaragoza ilinin Tarazona kasabası, çarşamba günü DANA (yüksek seviyelerde izole alçak basınç sistemi) kaynaklı şiddetli sağanakla sele teslim oldu. İspanyol Meteoroloji Ajansı (AEMET), bölge için kırmızı uyarı verirken, bir saat içinde metrekareye yaklaşık 100 milimetre yağış düştü.

Cadde ve sokaklar hızla sular altında kalırken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Sel sularının şiddetiyle bazı araçlar sürüklendi, park halindekiler üst üste yığıldı. Yerel kaynaklar, bazı vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak kurtarılmayı beklediğini, birçok garaj ve dükkânın ise tamamen suyla dolduğunu bildirdi.

Tarazona’da yaşanan afet sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Aragon genelinde 30’dan fazla su baskını ve sel vakasına müdahale edildi. Alt katlardaki daireler, restoranlar ve kamu binalarında ciddi hasar oluştu. Özellikle yer altı garajlarında tahliye çalışmaları sürüyor.

ASKERİ MÜDAHALE DEVREDE

Yoğun yağışın ardından altyapının yetersiz kalması nedeniyle İspanya Acil Müdahale Birimi (UME) bölgeye sevk edildi. Zaragoza'nın Figueruelas ve Pleitas kasabalarında da benzer şekilde yollar kapandı, geçici ulaşım engelleri yaşandı. Askeri birlikler tahliye ve temizlik çalışmalarına destek verdi.

BELEDİYE BAŞKANI: 10 DAKİKADA 20 MM YAĞDI

Zaragoza Belediye Başkanı, “Yağışın yoğunluğu 10 dakikada 20 mm, bir saatte 56 mm olarak ölçüldü. Bu büyüklükteki yağışa karşı altyapı yetersiz kaldı. Hızla iyileşme sürecine başladık” açıklamasında bulundu. Belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren sokakları çamurdan temizlemek ve su tahliyesi yapmak için seferber oldu.

CAN KAYBI YOK, MADDİ ZARAR BÜYÜK

Yetkililer, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını ancak hasarın oldukça büyük olduğunu açıkladı. Tarım alanlarında büyük çaplı zarar bildirilmezken, kent merkezinde çok sayıda özel mülk, iş yeri ve taşıt kullanılamaz hale geldi. Hükümetin, selden etkilenen yurttaşlar için mali destek ve onarım planı hazırlığında olduğu belirtildi.

AEMET, yağışların önümüzdeki günlerde azalmasının beklendiğini ancak olası taşkınlar için bölge halkının dikkatli olması gerektiğini duyurdu.