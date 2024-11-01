İspanya’daki sel felaketi: Can kaybı 200'ü geçti

İspanya devlet yetkilileri, İspanya'nın güney ve doğu bölgelerini etkileyen şiddetli sel felaketlerinde hayatını kaybeden kişilerin sayısının 205’e yükseldiğini bildirdi.

Valensiya şehri 29 Ekim'de sadece sekiz saat içinde bir yıllık yağış miktarından daha fazla yağış aldı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan (IFRC) yapılan açıklamada, onlarca kişinin hâlâ kayıp olduğu ve sayının artmasının beklendiği belirtildi.

FUAR ALANI MORGA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İspanya'nın doğusunda bulunan ve sadece sekiz saatte bir yıllık yağmurun yağmasıyla meydana gelen selde en çok can kaybını veren Valensiya'da, Feria Valencia adlı fuar alanı geçici bir morga dönüştürüldü. Fuara ilk cesetlerin bugün getirilmeye başlandığı açıklandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI İÇİN 500 ASKER GÖNDERİLDİ

Selden en çok etkilenen bölgelerden Valencia'da kayıpları arama, selzedelere yardım ulaştırma ve yolların kapanmasına sebep olan çamuru temizleme çalışmaları için 500 askerin gönderildiği de duyuruldu. Çalışmalara çok sayıda gönüllünün de katıldığı belirtildi.