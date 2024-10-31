İspanya’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 158’e yükseldi

İspanya devlet yetkilileri, İspanya'nın güney ve doğu bölgelerini etkileyen şiddetli sel felaketlerinde ölen kişilerin sayısının 158’e yükseldiğini bildirdi. Valensiya şehri 29 Ekim'de sadece sekiz saat içinde bir yıllık yağış miktarından daha fazla yağış aldı.

İSPANYA HÜKÜMETİ ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN ETTİ

İspanyol hükümeti, sel felaketinde hayatını kaybedenler için üç günlük ulusal yas ilan etti. İspanya Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, düzenlediği basın toplantısında; şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.