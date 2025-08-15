İspanya’dan Karadağ’a, Fransa’dan İngiltere’ye: Avrupa, orman yangınlarıyla boğuşuyor

Avrupa, yeni sıcak hava dalgasının etkisine girerken çok sayıda ülke, ciddi boyutlara ulaşan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bölgedeki hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı, İspanya ve Karadağ'da günlerdir devam eden orman yangınlarında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkeler uluslararası yardım talep ederken hava sıcaklığının etkisiyle orman yangını riskinin gelecek günlerde de süreceği uyarısı yapılıyor.

İSPANYA'DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Galiçya, Kastilya ve Leon ile güneydeki Extremadura bölgelerinde büyük orman yangınları etkili oluyor. Yangınlar nedeniyle 11 ana yolun kapalı olduğu bildirildi.

İspanya'nın yangın söndürme çalışmaları için 14 Ağustos’taki yardım talebinin ardından Avrupa Birliği (AB), iki Canadair uçağı gönderdi.

Ülkede son bir haftada söndürme çalışmaları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 20'ye yakın kişi yaralandı.

Tarihinin en büyük yangınlarından biriyle mücadele eden İspanya'da büyük çoğunluğu Zamora, Leon ve Ourense kentleri olmak üzere 115 bin hektar ormanlık alan ile çok sayıda ev zarar gördü.

KARADAĞ'DA BİR ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Karadağ'da hafta başından bu yana süren orman yangınlarının büyük kısmının bu sabah itibarıyla kontrol altına alındığı, bazı bölgelerde ise devam ettiği bildirildi.

Uluslararası yardım talep eden Karadağ'a Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Avusturya, Macaristan ve Çekya destek ekipler gönderdi. Bazı yolların trafiğe kapatıldığı, yangın alanlarına yakın yerleşim yerlerindekilerin tahliye edildiği belirtildi.

Karadağ'da ciddi boyutlara ulaşan orman yangınlarında bir asker hayatını kaybetti.

Hükümet, bir günlük yas ilan etti.

FRANSA’DA BU YAZIN EN BÜYÜK YANGINININ KASITLI ÇIKARILDIĞI BELİRTİLİYOR

Fransa’yı 8 gündür etkisi altına alan sıcak hava dalgasının bugün de ülkenin güneyi dahil olmak üzere çok sayıdaki bölgede etkili olacağı öngörülüyor.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France’a göre, aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin 70 vilayetinde turuncu alarm devam ediyor.

Turuncu alarmın geçerli olduğu vilayetlerin arasında Loir-et-Cher, Aveyron ve Finistere de bulunuyor. Ülkenin güneydoğusunda ise sıcaklığın gün içinde yer yer 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ülke genelinde 20’den fazla vilayette orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor.

Öte yandan, Fransa’nın güneyindeki Aude vilayetinde 5 Ağustos’ta çıkan ve 10 Ağustos’ta kontrol altına alınan, yazın en büyük yangınında yaklaşık 17 bin hektar yeşil alan kül oldu.

Montpellier Savcılığı, çıkış sebeplerinin incelendiği soruşturmada uzmanların yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendirdiklerini açıkladı.

İNGİLTERE'DE YANGINLARDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE İTFAİYECİLER BASKI ALTINDA

İngiltere ve Galler'de iklim krizinin tetiklediği orman yangınlarındaki artış sebebiyle itfaiyecilerin baskı altında olduğu uyarısı yapıldı.

Ulusal İtfaiye Şefleri Konseyinden (NFCC) yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Galler'de 1 Ocak-31 Temmuz'da kaydedilen yangın sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 663, 2022'nin aynı dönemine göre ise yüzde 33 arttı.

İngiltere ve Galler'de bu yılın başından 12 Ağustos'a kadar 856 orman yangınının çıktığı, bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oranlardan biri olduğuna işaret edildi.

Artan yangınların itfaiye teşkilatları üzerindeki baskıyı artırdığı, yangınlarla mücadelenin günler hatta haftalar sürebildiği, bu durumun diğer acil müdahale çalışmalarını da olumsuz etkilediği vurgulandı.

Öte yandan, bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların giderek artmasının, Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerine yeni "yangın dalgası riskini" getirebileceği uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık’a bağlı İskoçya’da bu yaz özellikle sıcak ve kuru hava sebebiyle birçok orman yangını uyarısı yapıldı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un merkezindeki Arthur's Seat Tepesi'nde yangın çıktı, dumanlar, Edinburgh Festivali kapsamında yılın en yoğun hafta sonlarından birini yaşayan şehirde geniş alandan görüldü.

Sıcak hava dalgası uyarısı yapılan İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Wanstead Flats’teki çayırlık alanda da yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, özel arazi araçları ve yaklaşık 70 itfaiyeciyle kontrol altına alındı, yangın yüzünden yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.

YUNANİSTAN'DA SON GÜNLERDEKİ YANGINLARDA 100 BİN DÖNÜMLÜK ALAN ETKİLENDİ

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde son günlerdeki orman yangınlarından yaklaşık 100 bin dönümlük alanın etkilendiği bildirildi.

Ülke genelinde itfaiye ekipleri, rüzgarın şiddetinin azalmasının ardından alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye yetkilileri, ülkenin güneyindeki liman kenti Patra yakınlarında çıkan yangının, geniş çaplı müdahale sonucu yerleşim alanlarının dışında kontrol altına alındığını açıkladı.

KOSOVA'DA BİR GÜNDE 61 YANGIN

Kosova Acil Durum Yönetimi Ajansından dün gece yapılan yazılı açıklamaya göre, gün içinde ülke genelinde 61 yangın kaydedildi.

Yangınların 52’si kontrol altına alındı, 9’unu söndürme çalışmaları sürüyor.

BULGARİSTAN’DA YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Bulgaristan'daki Pirin Dağı'nda 21 gündür süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgede 2 helikopter, İsveç’ten gönderilen iki uçak ve 150 kişilik itfaiye personeli görev yapıyor.

Bulgaristan'ın farklı bölgelerinde devam eden yangınlara da müdahale sürüyor.

AVRUPA’DA YAKLAŞIK 439 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Akdeniz kıyısındaki ülkeler başta olmak üzere Avrupa’nın bazı bölgelerinde orman yangınları riskinin gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yapılıyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025'in başından bu yana Avrupa'da 1628 yangın kaydedildi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 1089'du.

Bu yıl içinde Avrupa'da yaklaşık 439 bin hektarlık alan orman yangınları sonucu kül oldu, geçen yılın aynı döneminde bu sayı yaklaşık 188 bin hektardı.

BİRÇOK ÜLKE, YANGIN RİSKİNDE "ÇOK AŞIRI" SEVİYEDE YER ALIYOR

Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) tarafından 11 Ağustos-17 Ağustos tarihlerinde oluşturulan yangın riski haritasında kıta geneli, "çok aşırı", "aşırı", "çok yüksek" ve "yüksek" risk seviyelerini gösteren kırmızı tonlarla belirtildi.

Harita verilerinde özellikle İber Yarımadası’nın kuzeybatısı, Fransa’nın büyük bölümü, Balkanlar, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Avusturya ve Macaristan’da riskin son derece yüksek olacağı ifade ediliyor.

İsveç, Norveç’in bazı bölgeleri ve Finlandiya’nın doğusunda da yüksek anomaliler bekleniyor.