İspanya’nın başkenti Madrid’de İmamoğlu protestosu

İspanya’nın başkenti Madrid’de Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) çağrısıyla çok sayıda kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek için bir araya geldi. Protestocular, Türkçe ve İspanyolca “Saray rejiminin halkın iradesini yok sayan darbe girişimine karşı Madrid’den direnişe ses verdik”, "Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharı engelleyemezsiniz", "Adalet susarsa biz konuşuruz", "Biz bu karanlık yolun sonunda doğaca güneşi görüyoruz yazılı pankart taşıdı.

TİP İspanya Örgütü’nce eylemde yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜRKİYE, BİR KEZ DAHA ERDOĞAN HÜKÜMETİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR DARBE GİRİŞİMİYLE KARŞI KARŞIYA"

"Türkiye, bir kez daha Erdoğan hükümeti tarafından gerçekleştirilen bir darbe girişimiyle karşı karşıya. Muhalefet liderlerinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güçlü rakibi olarak görülen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındı ve yolsuzluk ile terör bağlantıları iddiasıyla suçlanıyor. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, daha önce hapse atılan siyasetçiler, aktivistler ve gazeteciler listesine ekleniyor. Bu isimler arasında Selahattin Demirtaş ve iki yıl önceki depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’ın seçilen milletvekili Can Atalay da yer alıyor.



Nerede olursak olalım, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yapılan bu vahşi saldırıya karşı sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz. Bu, AKP-MHP hükümetinin halk iradesini gasp etme girişimine karşı tereddütsüz bir şekilde karşı durma ve mücadele etme zamanıdır. Bu saldırıdan etkilenen herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor ve darbeye karşı ortak bir duruş sergileyeceğimizi duyuruyoruz. Bu nedenle, bugün gerçekleştirdiğimiz bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Ne zaman ki işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler sokakları dolduracak, o zaman bu haramileri def edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!"