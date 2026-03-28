İspanya’nın dev kriz paketi

ABD-İsrail'in İran'a yönelen saldırılarının tetiklediği ekonomik belirsizlikler, sosyal devlet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Türkiye’de AKP hükümeti savaşın yarattığı çoklu krize karşı “eşel mobil” sistemi ve üre ihracatına yasak gibi yüzeysel önlemlerle yetinirken İspanya, 5 milyar avroluk kriz paketini devreye soktu.

Geçen hafta İspanya hükümetinin halkı savaşın olası ekonomik etkilerinden korumak amacıyla açıkladığı devasa yardım paketi, parlamentoda onaylandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, belirsizliğin yarattığı fiyat dalgalanmalarına işaret ederek "Savaş şimdiden küresel bir ekonomik depremin ilk şok dalgalarını tetikliyor. Bu yasadışı savaşı desteklemesek de ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Sanchez, “İspanya, bu yasa dışı savaşa karşı tüm AB’de en büyük sosyo-ekonomik yardımı yapan ülke olacak” diye konuştu.

Yardım paketi, elektrik ve doğalgaz üzerindeki KDV’yi yüzde 21’den yüzde 10'a indirdi. Paketle, özel elektrik vergisi de yüzde 5’ten yüzde 0,5’e düşürüldü. Ayrıca daha önce yüzde 7 olan elektrik tüketim vergisi kaldırıldı.

İspanya ayrıca, taşımacılık sektörü, tarım ve balıkçılık için de üreticilerin litre başına 20 sentlik yakıt sübvansiyonu ile gübre alımında da devlet desteğini uygulamaya aldı. Hükümet, enerji yoğun sektörlerin elektrik şebekesi ücretlerinin yüzde 80'ini yaklaşık 200 milyon avro maliyetle karşılayacak.

BAZI VERGİLER KALDIRILDI

Balıkçılık ve denizcilik sektörüne ayrılan 25 milyon avroluk ödenek de gemilerin faaliyetlerine, günlük yakıt tüketimine ve haftalık yakıt maliyetlerine göre dağıtılacak. Paket kapsamındaki diğer balıkçılık destek önlemleri arasında, tarım ve balıkçılık sektörlerine yönelik kredi sübvansiyonlarının 300 milyon avroya kadar artırılması ve ülke genelindeki taze balık vergisinin 30 Haziran'a kadar kaldırılması yer aldı.

Hükümet ayrıca, ulaşım ve tarım gibi sektörlere doğrudan yardımın yanı sıra, litre başına 30 sente kadar yakıt sübvansiyonu da uygulamaya koyacak.

‘EŞEL MOBİL’LE YETİNDİ

Savaşla birlikte petrol fiyatlarındaki tırmanış sürerken Ankara, akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşılık ÖTV’nin düşürülerek pompa fiyatının kontrol edilmesini öngören “eşel mobil” sistemini devreye soktu. Ticaret Bakanlığı ise antrepolarda bulunan üre gübresinin Türkiye üzerinden yurtdışına transitine ve yeniden ihracına izin verilmeyeceğini bildirmişti.