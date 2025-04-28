İspanya’ya yeniden elektrik verilmesi 10 saati bulabilir

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, İspanya’nın yanı sıra Portekiz, Fransa’da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin ardından ülkenin kuzeyinde ve güneyinde elektriğin yeniden verilmeye başladığını duyurdu. Red Electrica CEO’su Eduardo Prieto, yaptığı açıklamada "Sorunu çözmek 5 ila 10 saati bulabilir" dedi.

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika’nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İspanya’nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, yerel saatle 12.30’da elektriklerin kesildiğini, tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu, tren ve metroların çalışmadığını duyurdu. Metro ve tren seferlerinin yapılamaması sonucu binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Her yıl düzenlenen toprak tenis turnuvası Madrid Open’da İspanya’nın başkenti ve çevresindeki bölgeyi etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle oyunlara ara verildi. Madrid’de birçok işyeri, mağaza ve restoran karanlığa gömüldü. Ülkedeki internet hizmeti ve GSM operatörleri de elektrik kesintilerinden etkilendi. Madrid ve Barselona’da yaşanan kesintilerin ardından halk sokaklara akın etti.

İspanya’nın bazı kırımlarına elektrik verilmeye başlandı

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, İspanya ve Portekiz’in büyük bir bölümünün elektrik kesintisinden etkilenmesinin ardından elektriği yeniden sağlamak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Red Electrica daha sonra yaptığı ikinci bir açıklamada, ülkenin kuzeyinde ve güneyinde elektriğin yeniden verilmeye başladığını duyurdu. Red Electrica CEO’su Eduardo Prieto, yaptığı açıklamada "Sorunu çözmek 5 ila 10 saati bulabilir" dedi.

Madrid Belediye Başkanı: "Mümkünse bulunduğunuz yer kalmanızı rica ediyorum"

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martnez-Almeida sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent sakinlerinden mümkün olduğunca sakin kalmaları ve seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Martnez-Almeida, "Tüm Madrid sakinlerinden hareketlerini mutlak minimumda tutmalarını ve mümkünse bulunduğunuz yer kalmanızı rica ediyorum. Tüm yolları açık tutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Martnez-Almeida, trafik ışıklarının kapalı olmasının yanı sıra bazı otoyolların tünellerinin de kapatılması gerektiğini kaydederek, "Acil durum çağrıları yanıtsız kalırsa, polis ve itfaiye merkezlerine bizzat gidin" açıklamasını yaptı.

Havalimanlarına gelmeyin"

Portekiz’de de ülke genelinde trafik ışıklarının etkilendiğini açıklayan polis, Lizbon ve Porto’da metronun kapalı olduğunu ve trenlerin çalışmadığını duyurdu. Lizbon’da kartlı ödemelerin yapılamadığı kaydedilirken nakit ödemeler noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Portekizli havayolu şirketleri, uçuşu olan yolculara havalimanlarına seyahat etmemesi çağrısında bulundu. Portekizli havayolu şirketi TAP Air, yolcuları bir sonraki duyuruya kadar havalimanlarına gitmemeleri konusunda uyardı.

Fransa’da kısa süreli elektrik kesintisi

İspanya ve Portekiz’in yanı sıra Fransa’nın bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Fransa elektrik şebeke operatörü RTE, İspanya ve Portekiz’deki kesintilerin ardından Fransa’nın bazı bölgelerinde geçici olarak elektrik kesintisi yaşandığını duyurarak kesintinin boyutu hakkında daha detay vermedi. RTE açıklamasında, Fransa’da kısa süreli kesintinin ardından elektriğin yeniden verildiği kaydedildi.