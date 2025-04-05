İspanya’yı şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü

İspanya’nın Sevilla kentinde etkili olan şiddetli fırtınada bir deponun yıkılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’nın Endülüs özerk bölgesinin merkezi Sevilla’yı Nuria Fırtınası vurdu. Çatısı uçan bir depo yıkıldı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

İspanya’nın ulusal hava durumu ofisi Aemet, dün komşu Portekiz’i de etkileyen Nuria Fırtınası’nın şiddetli rüzgar ve yoğun yağışı beraberinde getireceğini belirterek Endülüs’ün güney bölgesinin büyük bölümü için bir uyarı yayınlamıştı.

Meteorolojiye göre bu yıl aylık ortalama yağış miktarının 2.5 katı yağış alan İspanya’da Mart ayının başından bu yana 5. fırtına etkili oldu. Fırtınaların son 3 ölümle birlikte toplam 10 can kaybına yol açtığı belirtildi.