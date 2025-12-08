İspanyol basını: Xabi Alonso kader maçına çıkıyor

La Liga'da son olarak evinde Celta Vigo'ya 2-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceği tartışma konusu oldu.

Marca'da yer alan habere göre; Alonso, Real'in çarşamba günü Manchester City ile oynayacağı maçı kaybettiği halde görevinden alınacak.

Haftalardır kötü gidişe son veremeyen ve ligde oynadığı son beş maçta dört defa puan kaybeden Real Madrid büyük bir buhranın içinde.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Xabi Alonso'nun performansı beklentilerinin çok altında kaldı. Ayrıca takımda yaşanan sakatlık krizi ve eksikler de, maçlara hazırlık sürecini zorlaştırıyor.

İçerideki huzursuzluk haberi de gündemden düşmedi: İspanyol basınına göre takımın içindeki bazı oyuncular, teknik direktörün yöntemlerinden ve taktik kararlarından memnun değil. Bu da soyunma odasında gerginliğe yol açmış durumda.

Alonso ise basın karşısında, “Futbolda inişler çıkışlar. Hedefimiz bu düşüşe en kısa sürede son verip. Eski formumuza geri dönmek” diyerek spekülasyonlara yanıt vermişti. Ancak önümüzdeki Manchester City maçı, hem skor hem de takım içi denge açısından büyük sınav ve Marca'nın iddiasına göre Alonso’nun kaderini belirleyecek bir maç olacak.