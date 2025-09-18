İspanyol basınından Arda Güler iddiası: Premier Lig'den rekor teklif

A Milli Takımın ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre bir İngiltere Premier Lig takımı Arda Güler'in transferi için rekor bir bonservis bedeli teklif ettiği öne sürüldü.

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'e Arda Güler için Premier Lig'den 150 milyon Euro'luk teklif geldi.

Başkent ekibinin başkanı Florentino Perez, teklifi kabul etmedi.

2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan milli oyuncunun 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

4 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Yeni sezonda 4 maçta forma giyen 20 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 gol, 1 asist kaydetti.