İspanyol basınının iddiası: Galatasaray, Rüdiger ile ilgileniyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Real Madrid’de forma giyen Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger ile ilgileniyor. Fichajes’in aktardığına göre sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulübüne bir teklif iletti.

Haberde, Real Madrid yönetiminin süreci sakin bir şekilde ele aldığı ve aceleci davranmak istemediği vurgulandı.

Teknik heyetin, Rüdiger’in özellikle büyük maçlardaki performansından memnun olduğu, Alman savunmacının hem sahadaki katkısı hem de soyunma odasındaki liderliğiyle takımın önemli isimleri arasında yer aldığı ifade edildi.

KALMASI PLANLANIYOR

Madrid ekibinin önceliğinin kadro istikrarını korumak olduğu belirtilirken, olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece Rüdiger’in takımda kalmasının planlandığı aktarıldı.

Buna karşın Galatasaray cephesinde transfer ihtimalinin tamamen rafa kaldırılmadığı ve sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

2022 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger’in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, transfer sürecinin önümüzdeki dönemde yeniden gündeme gelmesine neden olabilecek başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.