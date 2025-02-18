İspanyol futbolcuya ırkçı saldırı

İspanya’da LaLiga’da oynanan Espanyol-Athletic Bilbao maçında konuk ekibin forveti Maroan Sannadi, ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Athletic Bilbao’nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, maçın hakemi Guillermo Cuadra Fernandez’e takım arkadaşı Sannadi’nin ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi.

LaLiga’da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan hakem, oyunu durdurdu ve stattaki skorboardda ırkçılığı kınayan bir mesaj yayınlandı. Maçın ardından Espanyol ve Athletic Bilbao kulüpleri, ırkçı saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı.