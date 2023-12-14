İspanyol İberia Havayolları çalışanları, Noel ve yılbaşı döneminde grev kararı aldı

İspanya havayolu şirketi İberia'nın çalışanları, Noel Bayramı ve yılbaşı döneminde 8 günlük greve gitme kararı aldı.

İberia çalışanlarının bağlı olduğu UGT ve CCOO sendikalarından yapılan açıklamada, yer hizmetlerinin alımıyla ilgili yaşanan sorunlardan dolayı 29-30-31 Aralık ve 1-4-5-6-7 Ocak tarihlerinde grev kararı alındığı bildirildi.

Havalimanlarında yoğunluğun en fazla olduğu tatil döneminde alınan grev kararından dolayı sendikaları "sorumsuzlukla" suçlayan İberia, grevin "İnsanların tatil hakkına, ailelerin ve arkadaş gruplarının bir araya gelme umutlarına büyük zarar verdiğini" açıkladı.