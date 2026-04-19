İspanyol şair Lorca’nın kayıp şiiri 93 yıl sonra ortaya çıktı

İspanyol şair ve oyun yazarı Federico García Lorca’nın daha önce bilinmeyen bir şiiri, yazıldıktan yaklaşık 93 yıl sonra ortaya çıkarıldı. The Guardian’ın aktardığına göre şiir, Lorca’nın el yazmalarından birinin arka yüzünde bulundu.

Şiirin, Lorca’nın 1933 yılında Diván del Tamarit (Tamarit Divanı) üzerinde çalıştığı dönemde kaleme alındığı değerlendiriliyor.

LORCA'YA AİT OLDUĞU DOĞRULANDI

Sekiz dizeden oluşan kısa şiir, Gacela de la raíz amarga (Acı köke gazel) adlı metnin el yazmasının arkasında keşfedildi. El yazması, flamenko sanatçısı Miguel Poveda tarafından bir Alman antikacısından satın alındı.

Metnin Lorca’ya ait olduğu, şair üzerine çalışmalarıyla bilinen Pepa Merlo tarafından doğrulandı. Şiir, yakında yayımlanacak bir kitapta yer alacak.

İspanya iç savaşının ilk günlerinde öldürülmesinden üç yıl önce yazılan kısa şiir, Lorca’nın zamanın geçişine duyduğu ilgiyi yansıtıyor:

"Saat şarkı söylüyor

Saatleri mekanik olarak sayıyorum

Yedi; on iki

Hepsi aynı

Ben burada değilim

Bu, bedenin izi

Giderken geride bıraktığım

Döndüğümde yerimi bulabilmek için.”

Şiirde saatler, tekrar eden bir döngü içinde anlamını yitirirken, şairin yokluk ve varlık arasında gidip gelen bir bilinç hali kurduğu görülüyor.

"DUYGUSAL BİR HEDİYE"

Keşfi gerçekleştiren Poveda, metni “duygusal bir hediye” olarak tanımlarken, uzmanlar şiirin, Lorca’nın eserlerinde sıkça rastlanan zaman ve varoluş temalarını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor.

1936’da öldürülen ve mezarı hâlâ bulunamayan Lorca’ya yönelik ilgi, ölümünün yüzüncü yılı yaklaşırken yeniden artış gösteriyor. Son yıllarda yayımlanan el yazmaları ve arşiv çalışmaları, şairin edebi mirasına dair yeni bulgular sunmayı sürdürüyor.

Yeni şiir de bu keşifler arasında yerini alırken, Lorca’nın üretim sürecine dair eksik kalan halkalardan birini tamamlayan önemli bir belge olarak değerlendiriliyor.